'Dalla Strada al Palco' su Rai1 il venerdì sera in prima serata

‘Dalla Strada al Palco’, la più grande festa degli artisti di strada, arriva dal 10 gennaio in prima serata sui Rai1 per cinque puntate con una nuova edizione ricca di novità e spettacolo. In conduzione di Nek e Bianca Guaccero. Il format originale, nato da un’idea di Carlo Conti (che simpaticamente durante la conferenza stampa ha mandato un videomessaggio in maschera), è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me.

“Fino ad alcuni anni fa pensavo che gli artisti di strada fossero costretti a partecipare al programma come se fosse la loro ultima possibilità invece sono persone libere che hanno fatto una scelta, hanno deciso di restare fuori dalle regole dello show-business”, confessa Nek. Angelo Santirocco e Ashes sono due esempi di artisti che dopo aver partecipato negli anni scorsi a ‘Dalla strada al palco’ hanno avuto successo il primo partecipando al programma tv ‘La fisica dell’amore’, la seconda si è esibita in Vaticano. Seppure non abbiano partecipato al programma sono i Maneskin gli artisti più famosi partiti dalla strada.

Nella prima puntata ci sarà ospite Fiorella Mannoia mentre Al Bano si è camuffato a Bari da artista di strada. “L’ho provato una volta anche io. Avevo paura che non mi riconoscessero”, rivela Nek che aggiunge: “Ci saranno tante novità, cercheremo di fare un varietà d’arte sporcandolo nella sua liturgia, nel suo protocollo. Vogliamo regalare due ore di leggerezza attraverso l’arte perché oggi ce n’è proprio bisogno”.

“Parola d’ordine: festa, bellezza e creatività” sottolinea Bianca Guaccero che farà di tutto per convincere Nek a ballare. “Raccontiamo la purezza dell’arte fine a se stessa – prosegue la conduttrice – e proprio questo mi ha convinto a salire sul carrozzone. Vengo da 20 anni di set e questa prima serata tv è un upgrade per me”. “La promozione da Rai2 a Rai1 è una logica evoluzione per il programma – commenta il direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea – Il trasferimento sulla rete ammiraglia farà godere un pubblico più largo possibile di uno show con tantissime sorprese e che si presenta arricchito da elementi narrativi nuovi, in uno puro concentrato di bellezza”. Un format originale che attrae anche all’estero: “Abbiamo ricevuto richieste da altri Paesi europei per realizzare il programma”, racconta la Ceo di Stand by me Simona Ercolani che aggiunge: “Quest’anno ci sarà anche un piccolo gruppo di ragazzini per commentare come succede in strada. Normalmente i bambini sono i primi che tirano i genitori con ‘mamma guarda’, un gruppetto di ragazzini che accentuerà ancora di più questa clima di festa e di autenticità perché i bambini come sappiamo dicono sempre quello che pensano”.

