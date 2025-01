“Dalla Strada al Palco“, la più grande festa degli artisti di strada, arriva dal 10 gennaio in prima serata sui Rai1 per cinque puntate con una nuova edizione ricca di novità e spettacolo, con la conduzione di Nek e Bianca Guaccero. Un viaggio emozionante nel mondo degli artisti di strada con le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività. Il format originale, nato da un’idea di Carlo Conti, è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me.

