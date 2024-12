Malgioglio ospite di Fialdini

In un'intervista a Francesca Fialdini parla di Mina "mi disse che le canzoni che scrivevo non erano adatte a lei"

Angelina Mango “ha una timbrica vocale e una sensualità uniche. Le dissi che avrebbe potuto vincere Sanremo e andare all’Eurovision, e così è stato”. Lo ha detto Cristiano Malgioglio durante la sua recente intervista a ‘Da noi… a ruota libera’ con Francesca Fialdini su Rai1. “L’avevo notata subito ad ‘Amici'”, ha rivelato Malgioglio, che poi ha parlato di Mina. “Quando incise la mia prima canzone mi aveva chiamato al telefono, pensavo non fosse lei. Mi disse che le canzoni che le avevo proposto non erano adatte a lei”. Quel brano però, ‘L’importante è finire’, divenne un successo straordinario e aprì a Malgioglio le porte del panorama musicale italiano. Malgioglio, infine, ha espresso grande entusiasmo per il prossimo Festival di Sanremo, elogiando il lavoro di Carlo Conti nella selezione del cast: “C’è di tutto in questo Festival, Carlo ha fatto scelte straordinarie”.

