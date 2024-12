La conduttrice raggiunta da Staffelli: "La televisione non la guardavo prima e ora ancora meno"

Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro “benaugurante” – con al collo un corno portafortuna – a Barbara d’Urso per essere rimasta lontana dalla televisione nell’ultimo anno.

Incalzata da Staffelli sui motivi della sua assenza in tv e sui presunti problemi con Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice dichiara: “Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti”. E sul suo iconico stile televisivo, paragonandosi a Pippo Baudo, afferma: “Le ‘luci della d’Urso’ le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle”.

Poi Staffelli la interroga anche sul programma che Myrta Merlino sta conducendo al suo posto. “La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo”, risponde d’Urso. Per Barbara d’Urso questo è il 14esimo Tapiro d’oro in carriera. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).

