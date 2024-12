La giornalista ospite di Francesca Fialdini: "Mariotto vive un momento di fragilità dovuto a problemi che non posso condividere pubblicamente"

Selvaggia Lucarelli, ospite del programma di Francesca Fialdini su Rai1, ha affrontato alcuni dei temi più caldi del momento: dal caso Guillermo Mariotto, giurato di ‘Ballando con le Stelle‘, al possibile coinvolgimento al prossimo Festival di Sanremo. A proposito di Guillermo Mariotto: “Non l’ho sempre amato, anzi, in passato l’avrei preso a ‘palettate’. Nei momenti di difficoltà non ho sentito empatia da parte sua e anche quest’anno molti hanno interpretato male il suo comportamento. Ma la verità è che Mariotto vive un momento di fragilità dovuto a problemi che non posso condividere pubblicamente”.

Lucarelli aggiunge: “Non è il caso di giudicarlo, bisogna usare delicatezza. Non credo abbia un ‘istinto suicida’, televisivamente parlando. Gli voglio bene con tutti i suoi difetti e i suoi limiti. Certo, a volte è insopportabile, ma non è questo il momento di puntargli il dito contro”.

E su Sanremo, tra i temi più dibattuti in vista dell’edizione 2025, a domanda diretta, la giornalista ha scherzato e giocato sull’incertezza: “Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!”. Ha infine lanciato una proposta ironica al conduttore e direttore artistico Carlo Conti: “A me piacerebbe tanto avere il cartoncino e annunciare la canzone di Fedez. Rompiamo l’Internet! Carlo, pensaci!”.

