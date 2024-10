La conduttrice di 'Da noi... a ruota libera' premiata alla Festa del Cinema di Roma

Francesca Fialdini è stata premiata durante la Festa del Cinema di Roma con il riconoscimento Italian Tv Awards-Premio Eccellenza Televisiva 2024. Con la seguente motivazione “per lo stile di conduzione elegante, empatico e garbato, per l’alta professionalità, la colta competenza e le spiccate doti umane espresse nei format tv che l’hanno vista protagonista, per la profonda sensibilità palesata nei confronti di nobili tematiche sociali afferenti al mondo dei giovani e all’universo femminile di ieri e di oggi”. Francesca Fialdini sta conducendo ‘Da noi… a ruota libera’ la domenica pomeriggio, programma che va in onda dopo Mara Venier. E in prima serata su Rai3 ‘Le ragazze’. Nel 2025 ci sarà con la nuova edizione di ‘Fame d’amore’.

