La giuria di Ballando con le stelle

Il giudice si è lanciato in pista dopo l'esibizione di Amanda Lear e con la mano ha finito per toccare le parti intime di uno dei ballerini

Il caso Mariotto tiene banco a ‘Ballando con le Stelle’. Dopo lo stop forzato di sabato scorso, in cui Milly Carlucci era impegnata nella prima della Scala, il programma torna sabato prossimo con la semifinale di un’edizione tra le più belle dal punto di vista tecnico, seppure come ogni anno sono le polemiche tra giudici e concorrenti a monopolizzare la scena. Del resto pubblico e critica ci sono abituati: Morgan, Alba Parietti, Iva Zanicchi, Enrico Montesano sono solo alcuni precedenti dei casi Madonia e Bruganelli scoppiati quest’anno con Selvaggia Lucarelli. Ma è Guillermo Mariotto che ha superato pure la sua collega in giuria. Durante l’esibizione in diretta della ballerina per una notte Amanda Lear, Mariotto si è lanciato in pista in un balletto più comico che artistico con tanto di inchino finale ai piedi del corpo di ballo e la sua mano galeotta ha finito per toccare le parti intime di uno dei ballerini. Gesto voluto o casuale? Ci vorrebbe il Var (e visto che in giuria c’è anche Zazzaroni la battuta è più che logica).

Il Tapiro in mille pezzi e il precedente di Memo Remigi

Il caso è stato commentato da politici e non, con ‘Striscia la Notizia’ che ci ha ricamato sopra consegnando il Tapiro a Mariotto, il quale però non ha reagito sportivamente. Anzi. Ha chiuso violentemente la portiera dell’auto sbattendola contro il Tapiro d’oro finito a terra in pezzi. Ora bisognerà vedere se ci sarà un provvedimento della Rai perché esiste il precedente di Memo Remigi, risalente all’ottobre 2022 a cui fu chiuso il contratto di partecipazione nel programma ‘Oggi è un altro giorno’ dopo l’accusa di molestia nei confronti di Jessica Morlacchi. Sta di fatto che questa volta il fatidico zero se lo meriterebbe più Mariotto che i concorrenti, spesso puniti eccessivamente dall’eccentrico giudice, a cui Milly Carlucci è molto affezionata. Recentemente anche Rita Dalla Chiesa, nota conduttrice tv e ora componente della commissione Vigilanza aveva sottolineato l’opportunità “che la Vigilanza Rai intervenga al più presto su quanto sta accadendo a ‘Ballando con le Stelle’. Sugli intollerabili atteggiamenti narcisistici di alcuni giurati (Lucarelli e Mariotto). Sulla non presa di posizione della padrona di casa. Sui problemi personali dei partecipanti buttati in pasto al pubblico a casa”. Dal canto suo Milly Carlucci non ha mai risposto alle accuse e comunque dalla sua parte ci sono gli ascolti migliori degli ultimi anni. Un successo che ha scatenato in lei la voglia matta di rispolverare anche il format de ‘Il Cantante mascherato’ da mandare in onda nei prossimi mesi. Ma la Rai a riguardo ha alzato la paletta dello stop. Sembra per problemi di budget. Ora si aspetta il verdetto sul caso Mariotto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata