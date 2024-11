Silvia Toffanin

This is Me su Canale5 vince la prima serata con una media di oltre 3.2 mln di spettatori e il 22,2% di share. Amadeus al 7% di share

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, mercoledì 20 novembre 2024:

THIS IS ME – VOTO 7,5

Partenza più che positiva su Canale5 per This is Me, il programma condotto da Silva Toffanin che ospita i campioni di Amici di Maria De Filippi. Ieri sera ha registrato una media di 3.213.000 telespettatori, pari a share del 22,24%. Alto pure il numero dei contatti: il programma ne ha registrati 9,5 milioni .

STUCKY – VOTO 7

Su Rai 2 la serie Stucky ha ottenuto una media di 1.562.000 telespettatori, share 7,83%.

UNA GIORNATA PARTICOLARE – VOTO 7

Ancora un buon risultato per Aldo Cazzullo su La7 che con Una giornata particolare – Le ultime ore di Pompei ha ottenuto una media 1.320.000 telespettatori, share 7,62%. Prima c’è stato il traino di Lilli Gruber che con Otto e mezzo ha fatto registrare 1.932.000 telespettatori, share 8,94%. E dopo La7 Doc – Pompei sommersa è stato visto da una media di 404.000 spettatori, 5,35% di share.

LA CORRIDA – VOTO 7

Cresce su Nove La Corrida con Amadeus. La terza puntata è stata vista da 1.132.000 telespettatori di media, share 6,1% e nel segmento Il vincitore 694.000, 7,16%.

ORE 14 – VOTO 6.5

Su Rai 2 Ore 14 con Milo Infante supera la soglia del milione di media spettatori: registra un netto di 1.016.000 con 9.19% di share.

TG3 LINEA NOTTE – VOTO 6,5

Su Rai 3 TG3 Linea Notte CON 452.000 spettatori di media e 6,67% di share fa meglio di Bruno Vespa che Porta a Porta totalizza 313.000 spettatori con il 6.37%.

RADIO SOCIAL CLUB – VOTO 6+

Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e la sua ‘band’ raggiunge una media di 273.000 spettatori (5.67%).

SEGRETI DI FAMIGLIA – VOTO 6+

Anche la serie Segreti di Famiglia ottiene consensi nel palinsesto pomeridiano di Canale5: 1.914.000 spettatori pari al 16.81%. A completare il successo della corazzata: Beautiful 2.227.000 spettatori pari al 18.41%, Uomini e Donne 2.432.000 spettatori con il 23.68% (Finale: 1.903.000 – 20.39%). La striscia di Amici 1.507.000 spettatori (16.36%), La Talpa 1.366.000 (14.8%).

NOI E… – VOTO 5

Su Rai1 la serata benefica in prima serata Noi e… ha interessato soltanto 1.525.000 spettatori pari al 9.69% di share. Non ha fatto da traino a Porta a Porta superato anche da Tg3 Linea Notte e ha sperperato la dote del traino Affari Tuoi di Stefano De Martino che aveva fatto sintonizzare su Rai1 ben 5.594.000 spettatori (26%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata