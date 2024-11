Torna su Rai1 il programma musicale che Amadeus condusse prima di diventare direttore artistico del Festival

Torna su Rai1 il programma musicale che Amadeus condusse prima di ottenere il suo mandato da direttore artistico a Sanremo. ‘Ora o mai più’ torna a gennaio 2025 in prima serata su Rai1 con la conduzione di Marco Liorni. L’ultima edizione è datata 2019 fu vinta da Paolo Vallesi, quella precedente, la prima, da Lisa. A curare il cast c’è il produttore Ballandi che dovrà scegliere i tutor e i concorrenti. Questi ultimi non sono talent bensì artisti che hanno una grande voglia di rilanciarsi nel panorama musicale. Per quanto riguarda i tutor la prima mossa di Ballandi sarà quella di chiedere alla vecchia squadra di confermare la presenza. Da Marco Masini a Patty Pravo, dai Ricchi e Poveri a Ornella Vanoni, da Marcella Bella a Rettore, da Michele Zarrillo a Loredana Bertè. Vanoni e Berté potrebbero declinare l’invito avendo già altri impegni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata