Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, martedì 12 novembre 2024:

MATCH DI SINNER – VOTO 7.5

Su Rai 2 il match Sinner-Fritz per gli ATP Finals ha ottenuto 2.111.000 di media telespettatori, share 10,1%. A dimostrazione che il tennis del campione azzurro in diretta piace al pubblico televisivo.

L’EREDITA’ – VOTO 7

Marco Liorni si conferma ad alti livelli con L’Eredità. Ieri ha coinvolto nel suo programma 4.197.000 spettatori di media pari al 23.9%.

UOMINI E DONNE – VOTO 7

Uomini e donne di Maria De Filippi domina nel pomeriggio di Canale 5: 2.671.000 di media spettatori e 25,94% di share.

AMORE CRIMINALE – VOTO 6.5

Su Rai3 Amore Criminale in prima serata segna un ascolto medio di 1.025.000 spettatori e il 5.6% di share.

DI MARTEDì – VOTO 6.5

Su La7 DiMartedì di Giovanni Floris ha ottenuto una media ascolti di 1.566.000 telespettatori, share 9,26% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 486.000 spettatori e 7,13%.

SANREMO GIOVANI – VOTO 5.5

Partenza un po’ in sordina per la prima uscita di Sanremo Giovani su Rai2 con Alessandro Cattelan in conduzione. Non è un cattivo risultato per la media della seconda serata di Rai 2, anzi, tuttavia ci si aspettava un qualcosa in più. La prima puntata ha registrato 527.000 telespettatori, share 3,68%.

E’ SEMPRE CARTABIANCA – VOTO 5

Bianca Berlinguer non decolla con il suo talk in prima serata. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 613.000 telespettatori, share 4,22%. Meno della metà degli ascolti del competitor Giovanni Floris su La7.

PORTA A PORTA – VOTO 4.5

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di soli 352.000 telespettatori, share 6,26%.

