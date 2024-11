Nella nuova puntata di ‘Fratelli di Crozza’, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, in procinto di avviare una sua Fondazione per aiutare famiglie e bambini in difficoltà ma società e introiti, esentasse, restano a Montecarlo. “Io tengo basso profilo per bene”, dice Crozza/Sinner, “voglio fare una fondazione per bene che aiuta persone perbene”.

“Intanto erario ha già soldi di suo, se io pago tasse in Italia come tutte, nessuno sa che pago tasse ma nessuno dice che brava persona che paga tasse”, spiega ancora il comico nei panni del tennista. “Se io invece faccio carità con fondazione tutti dire che brava persona per bene che fa carità con fondazione, per bene – aggiunge – se diventi troppo per bene pagando le tasse in Italia rischi di diventare antipatico… Male“.

