Inizio scoppiettante per il programma della Gialappa’s Band su Tv8 e Sky: 1.3 milioni la media spettatori

La prima puntata della quarta edizione di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto ancora una volta da Mago Forest che nella puntata di ieri era affiancato da una conduttrice d’eccezione, la superstar Laura Pausini. E nella prossima toccherà a Valentino Rossi. La prima puntata dello show – su Tv8 e su Sky Uno/+1 e on demand – ha registrato complessivamente 1.277.264 spettatori medi. Nel dettaglio, il solo primo passaggio su Tv8 e in simulcast su Sky Uno ha fatto registrare 953.538 spettatori medi pari a al 5,61% di share (solo Tv8 ha totalizzato 821.956 spettatori medi e 4,84% di share). L’hashtag ufficiale #GialappaShow è stato in tendenza per tutta la serata.Ieri sera debutto nel programma per Herbert Ballerina, e Giovanni Vernia con le sua parodie di Jannik Sinner e Fabrizio Corona.

Riconfermato il resto del cast, con vecchi e nuovi personaggi. Tra gli altri, Ubaldo Pantani propone un lato inedito di Bruno Vespa, Max Giusti veste ancora i panni Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese, Alessandro Betti diventa Bob Sinclair, Brenda Lodigiani interpreta Lazza e Angela dei Ricchi e Poveri, e Valentina Barbieri che nei panni di Ilary Blasi reinterpreta la docuserie Quasi Unica. E ancora, Marcello Cesena e Simona Garbarino con la prima puntata di Sensualità a Corte, con guest star Elio, Toni Bonji novello storico dell’arte, Edoardo Ferrario coach del pensiero positivo, Gigi è uno straordinario Stefano De Martino, mentre Ross è il protagonista di Geoflop, e direttamente dal Baratro, i ragazzi Cin Cin, al secolo Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Duetto d’eccezione per i Neri Per Caso con Laura Pausini, guidati dal Maestro Vittorio Cosma. Lunedì prossimo, a condurre la seconda puntata insieme a Mago Forest, Valentino Rossi, il 9 volte campione del mondo del Motomondiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata