Per spostare l'orario del programma di Rai2 si attendono decisioni dei responsabili di Palinsesti, Marketing e Approfondimento

Alla Rai sono ore decisive per il programma “L’Altra Italia” condotto da Antonino Monteleone, l’ex Iena che non ha avuto un avvio positivo per quanto riguarda gli ascolti del suo programma in onda il giovedì sera in prima serata. Nell’ultima puntata ha registrato 0,9% di share. Al vaglio dei responsabili del Palinsesto, del Marketing e dell’Approfondimento lo spostamento di orario del programma, dalla prima alla seconda serata. Al momento non è stata ancora presa una decisione e quindi L’Altra Italia è prevista nella programmazione di giovedì ancora in prima serata su Rai2. Ma si attendono a riguardo decisioni nelle prossime ore.

