Dopo Popolo sovrano, Seconda Linea, Che c'è di nuovo e Anni 20 continuano i fallimenti dei talk in prima serata su Rai2

L’eredità di Michele Santoro e dei suoi ascolti nella prima serata di Rai2 continua a restare lontana. Nessuno dei talk che la seconda rete manda in onda a quell’ora riesce a portare a casa un bottino di ascolti e consensi soddisfacenti. A quanto apprende LaPresse il programma ‘L’Altra Italia’ condotto dall’ex Iena Antonino Monteleone sta per essere spostato di orario, dopo le prime tre puntate nelle quali non ha raggiunto neanche il 2% di share. Nella terza, andata in onda ieri sera, addirittura la media è stata dell’1%. Prima di ‘L’Altra Italia’, guardando il recente passato, avevano fallito in prima serata su Rai2 i talk ‘Popolo sovrano’ condotto da Alessandro Sortino, ‘Seconda Linea’ con Francesca Fagnani e Alessandro Giuli, ‘Che c’è di nuovo’ con Ilaria D’Amico, ‘Anni 20’ con Francesca Parisella.

