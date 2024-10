L'esibizione è un disastro ma molto divertente

Boom di ascolti per la terza puntata della 14a edizione di ‘Tale e Quale Show‘. A vincere la serata è stata la concorrente Kelly Joyce con l’imitazione di Diana Ross nella canzone Upside Down. All’ultimo posto Carmen Di Pietro che si è esibita in coppia con Valeria Marini in “Paola e Chiara”: l’esibizione è un disastro ma di certo è la più divertente della serata.

