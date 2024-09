Il comico è tornato con Fratelli di Crozza in onda su canale Nove

Maurizio Crozza nella prima puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza”, in onda ogni venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, presenta i dissing più accesi del momento, quello tra Grillo e Conte e tra Boccia e Sangiuliano con tanto di insulti e parolacce.

