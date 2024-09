I carabinieri hanno sequestrato telefoni cellulari, dispositivi informatici e un paio di occhiali spia a casa della donna a Pompei

Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice e influencer indagata per lesioni, violazione della privacy, violenza a corpo politico e furto di una fede nuziale in oro di proprietà dell’ex ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, avrebbe contattato più di una volta la moglie dell’ex direttore del Tg2 per informarla della sua relazione extraconiugale con il marito, coinvolgendo anche l’amica Melania Rizzoli. Ieri i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma, delegati per la perquisizione domiciliare nell’abitazione di Pompei della Boccia, dalla procura della Repubblica di Roma, hanno sequestrato alcuni telefoni cellulari, dispositivi informatici e un paio di occhiali spia.

