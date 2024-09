Presentata a Roma la nuova stagione del programma: in gara 13 coppie

E’ stata presentata oggi a Roma la 19esima edizione di “Ballando con le Stelle”, risultato record per l’intrattenimento-show della Rai: si tratta di un lasso di tempo secondo solo a Sanremo. Si riparte sabato 29 in prima serata su Rai1, ore 20:35, dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Le puntate saranno 12, due in più rispetto alla passata stagione. Tredici invece le coppie in competizione, composte da maestri e maestre di ballo accompagnati e accompagnate da da personaggi dello spettacolo, dello sport e dell’informazione: da Federica Pellegrini a Luca Barbareschi, da Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, al giornalista Alan Friedman fino ai Cugini di Campagna. In conduzione ovviamente Milly Carlucci.

