L'ex nuotatrice sui social: "Questa volta vi farò molto ridere"

Federica Pellegrini parteciperà alla prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’, su Rai1. “Dopo anni di rincorse… Ci siamo!! E questa volta vi farò molto ridere, Ballando con le stelle arrivooo!!”, ha detto l’ex nuotatrice dando l’annuncio in un video sui social. Poi rivolta al marito Matteo Giunta, la campionessa olimpica ha affermato: “Stai tranquillo che non lo so nemmeno io ancora chi mi accompagnerà in questa avventura, dovrà essere molto alto e forzuto questo sicuro”.

