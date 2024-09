L'architetta e conduttrice tv è morta a 61 anni: era malata

Solo pochi giorni fa aveva pubblicato l’ultimo video sui social Paola Marella. L’architetta e conduttrice televisiva è morta sabato 21 settembre, all’età di 61 anni. Nonostante fosse malata il noto volto della tv continuava a sorridere e a dispensare consigli, anche su come vestirsi, sui social network. “Tempo ballerino: il sole ancora caldo si alterna all’aria decisamente più frizzante ed è proprio questa la stagione in cui si fa fatica a capire cosa indossare. Per me è giunta l’ora di tirar fuori le mie calde e coloratissime pashmine”, scriveva cinque giorni fa su Instagram per poi concludere: “Ma ora assaporiamo ogni istante di questi ultimi giorni d’estate… e buona giornata a tutti!”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata