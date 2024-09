Premiata anche 'The Bear', 'The Crown' e 'Ripley'. A Bocca asciutta Meryl Streep e Robert Downey Jr.

Trionfo della serie tv giapponese ‘Shogun’ agli Emmy Awards 2024 di Los Angeles. La prima stagione del dramma ambientato nel Giappone medievale ha ottenuto la bellezza di 18 statuine, mentre a sorpresa ‘Hacks’ ha vinto il premio per la migliore commedia in una serata che ha visto la favoritissima ‘The Bear’ ottenere ancora 11 trofei e ‘Baby Reindeer’ vincere a sua volta quattro statuette, tra cui quella per la migliore miniserie.

Trionfo per ‘Shogun’

‘Shogun‘, la serie FX sulle lotte di potere nel Giappone feudale, ha vinto come migliore serie drammatica, Hiroyuki Sanada ha vinto come miglior attore in un dramma e Anna Sawai ha vinto come migliore attrice. Sanada è stato il primo attore giapponese a vincere un Emmy. Sawai è diventato il secondo pochi istanti dopo. “Shogun’ mi ha insegnato che quando lavoriamo insieme, possiamo fare miracoli”, ha detto Sanada – già visto in pellicole come ‘L’ultimo samurai’ e ‘John Wick 4’ – nel suo discorso di accettazione dal palco del Peacock Theater di Los Angeles. Sawai, 32 anni, nata in Nuova Zelanda e trasferitasi in Giappone da bambina, è significativamente meno conosciuta negli Stati Uniti. Ha pianto quando ha accettato il premio come migliore attrice. “Quando mi avete visto piangere sul palco, era probabilmente la dodicesima volta che piangevo oggi”, ha detto Sawai nel backstage. Con le sue 18 statuine, ‘Shogun’ ha battuto il primato detenuto dalla serie del 2008 ‘John Adams’.

‘Hacks’ vince a sorpresa, è miglior serie comica

La sorpresa della serata è stata la vittoria di ‘Hacks’ come miglior serie comica, superando ‘The Bear’, che molti si aspettavano vincesse dopo i riconoscimenti di inizio serata, e che alla fine si è dovuta comunque accontentare di 11 Emmy tra cui i premi come migliori attori ospiti in una commedia a Jamie Lee Curtis e Jon Bernthal. Jean Smart ha vinto il suo terzo premio come miglior attrice in una serie comedy per la terza stagione di ‘Hacks’ di Max, in cui il suo personaggio comico Deborah Vance cerca di sfondare nella TV di seconda serata. Smart ha vinto sei Emmy in totale. Nonostante abbia perso il premio come miglior commedia della serata dopo averlo vinto per la sua prima stagione alla cerimonia dello scorso gennaio posticipata per lo sciopero, la star di ‘The Bear’ di FX Jeremy Allen White ha vinto il premio come miglior attore in una commedia per il secondo anno consecutivo, ed Ebon Moss-Bachrach ha fatto il bis per il premio come miglior attore non protagonista. E Liza Colón-Zayas è stata la vincitrice a sorpresa come miglior attore non protagonista, superando una concorrenza che includeva la leggenda Meryl Streep, diventando la prima latina a vincere nella categoria. “A tutte le latine che mi guardano – ha detto con gli occhi pieni di lacrime – continuate a credere e votate”.

‘Baby Reindeer’ miglior miniserie

‘Baby Reindeer’ di Netflix ha vinto il premio come migliore miniserie. Il creatore e protagonista Richard Gadd ha vinto per la sua interpretazione principale e la sua sceneggiatura e Jessica Gunning, che interpreta il suo aguzzino, ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista. Accettando il premio per la serie, Gadd ha esortato i produttori di programmi televisivi a rischiare. “L’unica costante di qualsiasi successo televisivo è una buona sceneggiatura”, ha detto. “Una buona narrazione che parli dei nostri tempi. Quindi correte dei rischi, spingetevi oltre i confini. Esplorate l’inquietante. Osate fallire per raggiungere un obiettivo”, ha aggiunto. ‘Baby Reindeer’ è basato su uno spettacolo teatrale in cui Gadd descrive di essere stato abusato sessualmente.

Steven Zaillian ha vinto il premio per la miglior regia di ‘Ripley’, serie tv girata tra l’altro in Italia. Elizabeth Debicki ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista in un dramma per aver interpretato la principessa Diana alla fine della sua vita nella sesta e ultima stagione di ‘The Crown’. Billy Crudup ha vinto il premio come miglior attore in un film drammatico per ‘The Morning Show’.

Jodie Foster vince il suo primo Emmy

Sempre nel corso della serata, Jodie Foster ha vinto il suo primo Emmy, oltre ai suoi due Oscar, come migliore attrice in una miniserie per ‘True Detective: Night Country’. Foster ha interpretato un capo della polizia che indaga su un omicidio di massa nell’ inverno dell’Alaska nello show della HBO. Mentre la sua collega Kali Reis non è riuscita a diventare la prima attrice indigena a vincere un Emmy nella categoria non protagonista, Foster ha elogiato lei e la collaborazione dello show con i collaboratori indigeni. “Gli Inupiaq e gli Inuit dell’Alaska settentrionale che ci hanno raccontato le loro storie e ci hanno permesso di ascoltarle”, ha detto Foster. “È stata una benedizione. È stato amore, amore, amore e quando lo senti, succede qualcosa di meraviglioso”, ha aggiunto.

A parte Foster, le star del cinema non se la siano cavata troppo bene. I suoi colleghi vincitori dell’Oscar Streep e Robert Downey Jr. erano tra i favoriti, ma non hanno ottenuto nulla. “Robert Downey Jr. ho un tuo poster a casa mia!” ha detto Lamorne Morris, che ha battuto il premio Oscar per ‘Oppenheimer’, come miglior attore non protagonista in una miniserie, dal palco mentre accettava il suo primo Emmy. Non sono mancate le tematiche sociali e politiche.

Greg Berlanti, produttore e scrittore di show tra cui ‘Dawson’s Creek’ ed ‘Everwood’, ha ricevuto il Governors Award della Television Academy per i suoi contributi duraturi nel migliorare la visibilità LGBTQ in televisione. Ha parlato di un’infanzia in cui c’era poca visibilità. “Non c’erano molti personaggi gay in televisione a quei tempi, e io ero un ragazzino gay dichiarato”, ha detto Berlanti. “È difficile descrivere quanto fossi solo a quel tempo”, ha aggiunto.

Il messaggio per Gaza

L’attrice irlandese Nicola Coghlan, protagonista di ‘Bridgerton’, ha indossato una spilla con un messaggio cessate il fuoco a Gaza. Il lungo declino della TV tradizionale agli Emmy è continuato, con zero vittorie tra le quattro reti televisive. Nel monologo che ha aperto la trasmissione ABC, Dan Levy, che ha presentato con suo padre e il co-protagonista di ‘Schitt’s Creek’ Eugene Levy, ha definito gli Emmy “la più grande serata della TV in onda per onorare le star del cinema sui servizi di streaming”. Infine diversi premi sono stati assegnati a prodotti sulla storia della TV, tra cui i papà delle sitcom George Lopez, Damon Wayans e Jesse Tyler Ferguson e le mamme della TV Meredith Baxter, Connie Britton e Susan Kelechi Watson.

