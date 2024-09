Trionfano le serie tv 'Shogun' e 'Hacks', tra le star di Hollywood l'unica premiata è Jodie Foster

Jennifer Aniston, Naomi Watts e Selena Gomez tra le star che hanno illuminato la serata degli Emmy Awards 2024, andata in scena domenica sera a Los Angeles. Presenti anche i protagonisti delle serie tv più premiate: ‘Hacks’, miglior serie comica che ha superato la favorita ‘ The Bear’ e ‘Shogun’ che ha portato a casa ben 18 Emmy per la sua prima stagione. Hiroyuki Sanada, miglior attore in un dramma, è diventato il primo attore giapponese a vincere un Emmy, e la collega Anna Sawai, migliore attrice, la seconda.

Elizabeth Debicki ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per ‘The Crown’ e Jean Smart ha vinto il premio come miglior attrice comica. L’emergente britannica ‘Baby Reindeer‘ ha ottenuto quattro vittorie, tra cui la migliore miniserie.

Tra gli altri premi, Jodie Foster ha vinto il suo primo Emmy, che si aggiungono ai suoi due Oscar, come migliore attrice in una miniserie per ‘True Detective: Night Country’. Jamie Lee Curtis ha vinto il premio come migliore attrice ospite in una commedia in ‘The Bear’. Billy Crudup ha vinto il premio come miglior attore in un film drammatico per ‘The Morning Show’. Nessun premio invece per la leggenda Meryl Streep, così come per Robert Downey Jr.. Il vincitore del premio Oscar come miglior attore non protagonista per ‘Oppenheimer’, era considerato il favorito per il premio come miglior attore non protagonista in una miniserie per ‘The Sympathizer’, ma quel premio è andato a Lamorne Morris per ‘Fargo’.

