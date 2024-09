Il programma di Rai2 della domenica si allunga: durerà 2 ore e 40 minuti

‘Citofonare Rai2’ riparte con la quarta edizione domenica 15 settembre, alle 10.15, su Rai2. Dopo il successo delle passate stagioni, quest’anno il programma di Paola Perego e Simona Ventura durerà di più: le due amiche della domenica partiranno infatti alle 10.15 e proseguiranno fino alle 12.54. Paola Perego e Simona Ventura manterranno il clima allegro e le dinamiche divertenti che hanno reso questo programma un vero e proprio “varietà del mattino”, con tante novità. Continueranno quindi le interviste ai vip, le irriverenti incursioni di Gene Gnocchi, i collegamenti alla scoperta del territorio e non solo con Antonella Elia, l’oroscopo di Simon & The Stars, il gioco musicale con gli spettatori, ma anche le canzoni e le esibizioni delle conduttrici, tutti momenti divenuti ormai cult per il pubblico di Rai 2.

