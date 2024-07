La foto in occasione di una intervista per il podcast "Still The Place" di Laura Leighton, Courtney Thorne-Smith e Daphne Zuniga

Una reunion social testimoniata da una foto postata su Instagram. Super sorpresa per i fan di “Melrose Place“, spin-off di “Beverly Hills 90210“, iconica serie tv degli anni Novanta. Nello scatto Laura Leighton, Courtney Thorne-Smith e Daphne Zuniga, rispettivamente Sydney Andrews, Alison Parker e Jo Reynolds, insieme a Grant Show, che nella serie interpretava Jake, il bello e maledetto che le aveva fatte innamorare. Le tre donne lo hanno intervistato in una puntata del loro podcast “Still The Place” andato in onda la prima volta l’8 luglio scorso, 32 anni esatti dopo la prima puntata di “Melrose Place”. Attraverso interviste al cast e alla troupe il podcast ripercorre la storia della serie Tv svelando retroscena inediti.

