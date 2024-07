L'amministratore delegato alla presentazione dei palinsesti a Napoli

Prima di questi 14 mesi come amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio afferma: “Non mi era mai capitato di avere un assedio come quello che la Rai ha vissuto quotidianamente“. Lo ha detto l’ad a Napoli alla presentazione dei palinsesti della tv pubblica per il 2024-25. “Ho cercato di metterci la faccia a tutela di tutti i colleghi e di tutti i talent, in particolare quelli che venivano più attaccati. Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto tutti, qualcosa non l’avrei fatta come l’ho fatta, in particolare qualche esternazione mia poteva essere più cauta in certi momenti”, ha aggiunto.

