L'ad presentando i palinsesti a Napoli: "Servono risorse certe per obblighi di servizio"

“Esprimo un sincero apprezzamento per le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi a difesa degli interessi legittimi del servizio pubblico“. Lo ha detto l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio intervenendo alla presentazione dei palinsesti 2024-2025 nell’auditorium del Centro produzione Rai di Napoli. L’amministratore delegato di Mediaset aveva bocciato la proposta della Lega di aumentare il tetto pubblicitario sulla tv pubblica per abbassare il canone, definendola un “pasticcio”. “Lo dico dopo che ne abbiamo parlato lungamente in questi 14 mesi, se n’è discusso anche in Commissione di vigilanza. La Rai deve avere risorse certe per assolvere agli obblighi del contratto di servizio, è una delle priorità dell’azienda”, ha aggiunto Sergio.

