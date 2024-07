La risposta del Carroccio: "Lo invitiamo a confronto su futuro tv"

“Un pasticcio assoluto, il contrario di quello che andrebbe fatto. Distrugge il mercato. Sarebbe la morte della editoria italiana, la Rai senza canone vorrebbe dire migliaia di licenziamenti. Il servizio pubblico è importante che ci sia”. Lo ha detto l’ad di Mediaset Piersilvio Berlusconi a margine della serata per la stampa con la presentazione dei palinsesti autunnali, a proposito della proposta di alzare il tetto alla pubblicità per la Rai da parte della Lega, in modo da tagliare il canone.

Lega invita Berlusconi a confronto su futuro tv

“La Lega sarebbe lieta di confrontarsi con l’ad di Mfe-Mediaset Pier Silvio Berlusconi e la sua azienda sul futuro dell’offerta televisiva italiana, ivi compreso il miglioramento della tv pubblica con riduzione dei costi a carico dei cittadini. Il dialogo è sempre utile, anche perché l’obiettivo è migliorare la concorrenza e la qualità complessiva del prodotto a beneficio del pubblico”. Così una nota della Lega.

