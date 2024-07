Il conduttore intervistato a margine della presentazione dei palinsesti Rai a Napoli

“Pensiamo prima alle cose che dobbiamo fare a settembre, ma a chi non piacerebbe condurre Sanremo. Intanto io per Carlo (Conti, ndr) ci sono sempre, in ogni caso”. Queste le parole del ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino, intervistato a margine della presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, in merito ad una sua possibile futura conduzione del Festival di Sanremo.

