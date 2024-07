Il direttore: "Ho accettato l'offerta di rimanere alla guida fino a tutto il 2026"

Enrico Mentana rimarrà al TgLa7 fino alla fine del 2026. “Dopo un confronto come sempre franco con l’editore Urbano Cairo ho accettato l’offerta di restare alla guida del TgLa7 fino a tutto il 2026. In questa fase convulsa e difficile sulla scena italiana e internazionale penso sia giusto continuare il lavoro svolto in piena libertà da ormai 14 anni“, ha annunciato il direttore del telegiornale su Instagram nel giorno della presentazione dei palinsesti della rete a Milano. “La sfida sarà ancor di più quella di un giornalismo libero, intransigente sui grandi principi, ma senza steccati, e contro tutte le censure, faziosità, prevaricazioni, allarmismi strumentali e partiti presi che intossicano il nostro sistema politico e mediatico. Grazie a chi scegliendo il nostro tg ci ha resi forti e anche per questo più liberi. Magari potremo sbagliare, ma mai tradiremo l’impegno di non nascondere o alterare le notizie che meritano di essere date”, ha aggiunto Mentana.

Cairo: “Mentana resta a La7, per noi è vero pilastro”

La conferma è arrivata anche dal proprietario della rete Urbano Cairo. “In questi giorni ho definito con Mentana la sua permanenza fino al 2026. Enrico resta con noi altri due anni e poi chissà. Lui è un vero pilastro con il suo tg di grande qualità e le sue maratone, che ha alimentato un genere apprezzatissimo”, ha affermato.

Cairo: “Critiche Meloni? La7 libera, tutti i governi si sono lamentati”

“Sono editore di La7 da 11 anni, in questi anni ho lasciato massima libertà a giornalisti e conduttori, è il mio modo di fare editoria. Ho avuto lamentele da parte di tutti i governi, privatamente e pubblicamente”, ha aggiunto Cairo sulle critiche rivolte da Giorgia Meloni al canale. “Siccome si lamentano tutti e siccome i governi sono cambiati, vuol dire che non abbiamo alcun pregiudizio. Quello che facciamo è una tv che fa domande, che critica quando serve, che ospita tutti. È un tv libera”.

