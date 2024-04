Il conduttore del programma Rai 'L'Eredità' chiarisce la sua posizione dopo il suo commento riguardante la 'giornata della fede'

Il suo commento sulla ‘giornata della Fede’ nella puntata de L’Eredità andata in onda domenica 21 aprile su Rai Uno ha scatenato le polemiche. Marco Liorni si è dunque affidato ai social per chiarire le sue parole pronunciate in trasmissione. Il 18 dicembre 1935 il regime fascista istituì una giornata per la consegna delle fedi nuziali d’oro per sostenere i costi della guerra coloniale voluta da Benito Mussolini in Etiopia, mentre l’Italia era colpita dalle sanzioni della Società delle Nazioni. Il conduttore l’aveva definito un “gesto veramente patriottico”, un’affermazione che è stata poi duramente criticata sui social.

“Nella puntata andata in onda ieri de L’Eredità c’era una domanda che si riferiva alla ‘giornata della fede’ del 1935. Quando mi è apparsa quella domanda sullo schermo mi ha dato delle emozioni. Tante volte in famiglia se n’è parlato: è stata una giornata di grande sofferenza, togliersi la fede in quell’Italia era un gesto di sofferenza e di patriottismo. Ci sono persone che l’hanno fatto e non avrebbero voluto farlo. Volevo dire a chi può aver pensato che stavamo elogiando il fascismo, e ai picchiatori del web attraverso la tastiera, che io sono un antifascista, non potrei mai fare un elogio del fascismo. Stavo raccontando, con l’ottica di quei tempi, le emozioni che c’erano in quel giorno” le parole di Marco Liorni in un video sui Instragram risponde alla critiche sulla domanda nel quiz Rai sull’oro alla patria per sostenere le iniziative belliche di Mussolini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Liorni (@marcoliorni)

“Vi dovevo questo chiarimento, mi dispiace per chi l’ha intepretato in modo diverso, avrei dovuto essere più chiaro, ma questa era l’intenzione. Dovremmo darci una calmata tutti e confrontarci su questioni più costruttive e in modo più civile”, conclude il conduttore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata