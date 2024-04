Il cantante a LaPresse: "Ognuno è libero di fare quello che vuole"

Amadeus lascia la Rai. E’ arrivata in mattinata la notizia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano. “Ognuno è libero di fare quello che vuole. E per fortuna lo possiamo fare. Avrà avuto le sue buone ragioni per andarsene e non sono certo io la persona per commentare e giudicare”, ha commentato Al Bano intervistato da LaPresse. “Se ora però sarà più facile rivedere Al Bano in gara a Sanremo? La mia passione per il Festival, al di là di chi c’è o di chiunque ci sarà non cambia: Sanremo o si ama o si odia e io lo amo”.

