L'attore, reduce dal successo della serie ispirata alla vita di Rocco Siffredi, si racconta a Francesca Fagnani

Tra gli ospiti della seconda puntata di Belve l’attore Alessandro Borghi, reduce dal successo della serie ispirata alla vita di Rocco Siffredi, non si risparmia, e in un divertito botta e risposta con Francesca Fagnani parla del suo rapporto col sesso: “Eh si, mi piace, sono ossessionato”. Quando la conduttrice chiede: “ma quante volte al giorno ci pensa?”, Borghi risponde: “Ogni 6 pensieri, uno è dedicato al sesso. Ma almeno uno all’ora quindi?”, ribatte Fagnani, “Sì 100%, e in tutte le sue forme, diciamo” conclude l’attore.

Spazio anche a divertenti curiosità sul set, come quella sul calcolo del pene di Rocco, da cui è stata fatta una protesi per uso scenico, che Borghi però ha ammesso di non aver mai usato: “l’abbiamo usata scherzando tra di noi, addirittura come clava o facendo cose di scherma”.

E sul rapporto con gli uomini, quando Fagnani ricorda a Borghi che al festival di Giffoni aveva detto di non far fatica ad amare un suo amico e gli chiede: ha mai avuto un innamoramento per un uomo? Borghi confessa “no, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. L’affetto e l’amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva all’innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto, però mai dire mai, che ne so”.

