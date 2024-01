La 75° edizione del più importante premio televisivo degli Stati Uniti si terrà al Peacock Theater di Los Angeles

E’ finalmente arrivato il momento degli Emmy Awards. La cerimonia del più importante premio televisivo degli Stati Uniti è stata spostata da settembre a gennaio a causa degli scioperi di attori e sceneggiatori. La 75° edizione si terrà al Peacock Theater di Los Angeles nella notte tra il 15 e il 16 gennaio e sarà presentata da Anthony Anderson.

I principali candidati di quest’anno sono ‘Succession’ per il genere drammatico e ‘Ted Lasso’ per quello comico. Entrambi concorrono per conquistare un Emmy come miglior serie per la loro ultima stagione, dopo aver vinto già due volte in precedenza. Ma si prevede una rivalità agguerrita: ‘Succession’ potrebbe essere sfidato da un altro show della HBO, ‘The Last of Us’, mentre ‘Ted Lasso’ potrebbe avere il suo bel da fare con ‘The Bear’.

Il presentatore di serata Anthony Anderson ha dichiarato di essere rilassato e sollevato, perché per la prima volta in quasi un decennio non è nella lista dei candidati. Il 53enne di Compton non ha mai vinto un Emmy nonostante le 11 nomination come produttore e attore per il suo show ‘Black-ish’. “Tutta la pressione non è più su di me”, ha detto. “Non devo stare lì seduto a chiedermi: vincerò? Riuscirò a vincere? A che ora arriveranno a questa categoria? Posso solo venire qui ed essere me stesso”.

