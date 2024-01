Recitò anche in 'Star Trek' e in 'Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan' con Clint Eastwood

E’ morto all’età di 80 anni David Soul, noto per il ruolo del detective Kennetch ‘Hutch’ Hutchinson nella celebre serie tv degli anni ’70 ‘Starsky & Hutch’ insieme a Paul Michael Glaser. Lo ha annunciato la moglie, Helen Snell, aggiungendo che “il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordate da tutti”.

David Soul, pseudonimo di David Richard Solberg, nel corso della sua carriera è stato anche cantautore e regista. Oltre a ‘Starsky & Hutch’ recitò in ‘Star Trek‘ e in ‘Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan’ con Clint Eastwood.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata