L'ad fa il punto della stagione televisiva: "Soddisfatto da Merlino e Berlinguer. Fiorello? Non ha senso fargli concorrenza"

L’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto sui primi tre mesi della stagione televisiva. “I nostri risultati non sono una novità, abbiamo cambiato marcia tra il 2020-21. Sono orgoglioso del lavoro fatto da Mediaset e da tutta la sua squadra. Siamo riusciti a reagire, tentando di alzare il livello quantitativo e qualitativo della nostra offerta”, ha detto l’Ad che ha poi aggiunto: “C’è un lavoro davvero di una azienda che si impegna e che dà il massimo, dai vertici a chi lavora alla nostra tv”, aggiunge.

Myrta Merlino e Bianca Berlinguer

Berlusconi ha poi parlato dei risultati delle principali novità e soprattutto delle new entry nell’azienda. “Su Pomeriggio 5 il compito è stato davvero arduo, non sono un grandissimo fan di quei contenitori in cui c’è troppa cronaca nera per poi andare su costume in modo leggero. Sul prodotto nello specifico siamo soddisfatti, Myrta Merlino ha dovuto fare un cambio a 360 gradi con una concorrenza molto forte. Io farei meno cronaca nera, ma dobbiamo fare ascolto e gradimento”, ha detto Pier Silvio che si è detto molto soddisfatto anche di “‘E’ sempre Carta Bianca‘”, di Bianca Berlinguer. “Devo dire che i risultati sono molto soddisfacenti, l’ho cercata tanto”, ha aggiunto.

La Rai torni a fare la Rai, importante per Paese

Parlando con i giornalisti, l’ad di Mediaset, ha avuto modo di commentare anche la tv di Stato sottolineandone l’importanza del ruolo “per il nostro Paese a livello economico, editoriale e per pluralità di informazione”. “La Rai deve tornare a fare la Rai, con prodotti sempre di alto livello”, ha aggiunto Pier Silvio: “Ben venga la grande fiction che fanno, ne facciano anche di più perchè tengono in piedi il mercato. Lo stesso per l’intrattenimento e l’informazione. E’ chiaro che ci sono problemi di organizzazione, ma penso che abbia un ruolo importantissimo”.

E a proposito di viale Mazzini, immancabile il capitolo Sanremo. “La linea sarà quella dell’anno scorso, ma non è una contro programmazione ma una continuità di programmazione. Il Grande Fratello farà quindi la sua serata con un possibile raddoppio, così come ci saranno le Iene. Da valutare solo il prodotto del sabato sera, ne parleremo con Maria De Filippi in assoluta tranquillità”, ha detto ancora Berlusconi che sul tema ha poi aggiunto: “Rispettiamo Sanremo ma è sbagliato che tutta la tv si spenga”.

Superfan di Fiorello, non ha senso fargli concorrenza

Commentando la concorrenza Berlusconi ha parlato anche di Viva Rai2. “Sono un superfan e amico di Fiorello, non riesco a guardarlo in maniera continuativa. La sua è una fascia molto anticipata e penso che provare a fare concorrenza sia un gioco che non vale la candela. Perché non credo che riusciremmo a batterlo, per cui non ha grande senso. Il suo è un prodotto bello”.

Social non mi affascinano, non apro Instagram

Per quanto riguarda il rappoto con i social Pier Silvio Berlusconi ha ammesso che si tratta di un mondo che non lo “affascina particolarmente”. “Per adesso non aprirò un profilo Instagram“, ha dichiarato l’ad di Mediaset che ha poi concluso: “Discuto continuamente con mio figlio che ha 13 anni sull’uso dei telefonini: uso sì, abuso no”.

