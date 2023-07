Torna ‘La Ruota della fortuna’. Spazio anche alla musica e alla fiction

Presentati i palinsesti Mediaset. Tante le novità a partire dall’arrivo di Myrta Merlino che sostituirà Barbara d’Urso a ‘Pomeriggio5’. Lo ha annunciato l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi spiegando che la produzione del programma si sposterà da Milano a Roma.

Bianca Berlinguer a Rete4

Su Rete4 arriva Bianca Berlinguer, storico volto della Rai. La giornalista dovrebbe andare in onda il martedì, facendo slittare ‘Fuori dal Coro’ di Mario Giordano al mercoledì. Berlinguer sarà poi alla guida di ‘Stasera Italia’ nella fascia dell’access prime time, in alternanza con Nicola Porro, con Augusto Minzolini alla conduzione nel weekend.

In nuova stagione Canale5 uno show con Checco Zalone

Canale 5 trasmetterà in esclusiva, nella nuova stagione, uno speciale televisivo tratto dallo spettacolo teatrale di Checco Zalone, Amore + Iva. Lo show dovrebbe andare in onda tra ottobre e novembre.

Torna ‘La Ruota della fortuna’ con Gerry Scotti

Due nuovi impegni televisivi per Gerry Scotti nella nuova stagione di Canale5. Il primo è la conduzione di ‘Io Canto Generation’, versione evoluta di ‘Io Canto’. “Qualcosa di nuovo, stiamo facendo un casting di ottimo livello”, ha annunciato l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti. Scotti sarà poi al timone di una nuova edizione de ‘La Ruota della fortuna’, prevista tra autunno e primavera. “Un bellissimo ritorno”, ha commentato Pier Silvio Berlusconi. Per il presentatore, “un onore e un privilegio”.

‘Temptation Island’ in versione invernale

Il successo estivo ‘Temptation Island‘ avrà una versione invernale, in onda dopo Natale. Torna ‘Ciao Darwin‘, con un’edizione in autunno e in primavera. Confermati ‘Tu si que Vales‘, che avrà tra i nuovi giudici Luciana Littizzetto, ‘C’è Posta per Te‘, ‘Amici‘, ‘L’isola dei Famosi‘, ‘Zelig‘, ‘Michelle Impossible‘ e ‘Felicissima Sera‘.

Spazio anche alla musica e alla fiction

In programma serate dedicate a Il Volo, Elisa, Max Pezzali e Orietta Berti. In palinsesto anche ‘Il più grande karaoke d’Italia‘, evento che sarà trasmesso dall’Arena di Verona. Sul fronte della fiction, annunciati ‘Maria Corleone‘ con Rosa Diletta Rossa, ‘Anima Gemella‘ con Daniele Liotti, ‘La voce che hai dentro‘ con Massimo Ranieri, ‘Se potessi dirti addio‘ con Gabriel Garko, ‘Fantastici 5‘ con Raoul Bova, ‘Vanina Guarresi‘ con Giusy Buscemi, ‘Bardot‘, coproduzione con France Television, ‘Storia di una famiglia per bene‘ con Daniele Liotti e ‘Viola come il mare‘ con Can Yaman. In cantiere, poi, Mediaset ha anche una fiction con protagonista Beppe Fiorello: il via delle riprese ad agosto.

