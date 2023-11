La conduttrice lo ha annunciato in un video su Instagram

Mara Venier non ha condotto la puntata di Domenica In di oggi, 12 novembre, perché ha contratto il Covid. “Ciao a tutti allora come avete visto la puntata di oggi di Domenica In era un meglio di, non sono andata in diretta perché mi sono presa il Covid ed è anche bello forte“, ha detto la conduttrice in un video su Instagram, provando a rassicurare tutti sul suo stato di salute. La conduttrice appare con un viso provato, ma sicura di tornare presto. “All’inizio pensavo fosse influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito questo Covid. Sono sicura che domenica prossima – aggiunge – sarò di nuovo in diretta ma volevo ringraziare tutti quanti voi per i tanti messaggi e per l’affetto che mi dimostrate sempre”. E conclude: “Sto Covid è veramente maledetto, bisogna continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima in diretta con Domenica In in diretta, sono sicura che starò bene”.

