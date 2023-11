I conduttori e le veline che hanno caratterizzato la storia del tg satirico dal 1988 a oggi

Trentacinque anni di ‘Striscia la Notizia’. Lo storico tg satirico di Antonio Ricci festeggia oggi il suo compleanno: la prima puntata, infatti, è andata in onda il 7 novembre 1988 su Italia 1, condotta da Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo. Da allora sono passate ben 7.562 puntate e il successo del varietà Mediaset non accenna a diminuire. Ecco alcune immagini dei conduttori e delle veline che si sono alternati in questi 35 anni di storia.

