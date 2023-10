La comica scrive alla premer: "È capitato a tutte di innamorarsi di uno sciocco"

Nella seconda puntata di ‘Che tempo che fa’, il programma condotto da Fabio Fazio su Nove, Luciana Littizzetto ha letto una lettera scritta a Giorgia Meloni dopo la fine della relazione tra la premier e il giornalista Andrea Giambruno. “Cara Er Meloni, fu fidanzata Giambruno, Fratella d’Italia da sempre e single d’Italia da venerdì”, ha esordito la comica, seduta sul tavolo del conduttore. “Che tu sia furente col tuo compagno, che già la parola compagno non ti piaceva prima, figuriamoci adesso, lo immagino. Sarai incazzata nera, ma non nera estoril. Nera come ‘tengo la camisia nera’. E ti capisco. Guarda. Hai fatto bene a mollarlo. Con Salvini non puoi farlo, ma con lui sì”, ha proseguito Littizzetto.

“E comunque volevo dirti che è capitato a tutte, di innamorarsi di uno sciocco. E dico sciocco per non essere scortese”, ha quindi aggiunto, mostrando solidarietà alla premier, salvo poi sottolineare: “Tutte abbiamo avuto le fette di prosciutto sugli occhi. E con te è stato ancora più facile perché prosciutto e Meloni si sposano bene”. Folgorante il P.S. finale: “Come vedi la triade santa – mamma, papà e bambino – è saltata ancora una volta. E non credo basterà una pesca a salvarla”.

