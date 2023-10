Per il caso delle allusioni rivolte alle colleghe nelle immagini trasmesse da Striscia la Notizia

Andrea Giambruno segnalato per una possibile azione disciplinare al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. “Il consiglio dell’Ordine della Lombardia ha deciso di segnalare al Consiglio di disciplina territoriale i due servizi mandati in onda dal programma satirico Striscia la notizia il 18 e 19 ottobre 2023, dal quale sembrano emergere frasi e allusioni rivolte da Andrea Salvatore Giambruno, giornalista pubblicista, ad alcune colleghe della redazione del programma giornalistico Diario del Giorno“, spiega il consiglio dell’Ordine lombardo sul proprio sito. “Il Consiglio di disciplina deciderà nell’ambito della propria autonomia in ambito disciplinare”, si legge ancora.

