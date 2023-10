La comica e conduttrice: "Mi toglierò tutti i sassolini dalle scarpe che sono diventati grossi come nuraghi"

Luciana Littizetto debutta sul Nove nella nuova edizione di ‘Che tempo che fa’, la prima a non essere trasmessa dalle reti Rai. Nella lettera d’esordio di questa stagione, letta mentre è seduta sulla scrivania, come da copione, fa riferimento proprio al fatto di non essere più in onda sulle reti del servizio pubblico. “Caro Nove, mettiamo le mani avanti così se ci cacciano anche da qua….O pio Nove. Canale ai limiti dell’ignoto, ultima rete nazionale, mi toglierò tutti i sassolini dalle scarpe che sono diventati grossi come nuraghi, dirò un sacco di parolacce ho qualche vaffa…che mi è rimasto dall’anno scorso”. Cose da ridere dice la comica, ma anche femminicidi, morti sul lavoro, guerre…”ma io ti giuro che sarò sempre la parentesi minchiona della settimana…sii la mia ostrica e io sarò la tua pirla”. E conclude la sua lettera: ”Che ne diresti di una formica con in testa un briciolone come simbolo? Ti regalo anche un simbolo: ”Italia Nove”.

