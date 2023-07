La striscia quotidiana di cinque minuti "I facci vostri" sarebbe dovuta partire a settembre

La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti di Filippo Facci, “I facci vostri”, inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l’Amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d’intesa con il Direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 “I fatti vostri”. Il programma che sostituirà Cartabianca sarà comunicato nel Cda del 25 luglio.

