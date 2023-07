Il giornalista di Libero parla a LaPresse: "È stato tutto inventato pretestuosamente"

Filippo Facci parla a LaPresse della polemica nata in seguito al suo articolo sul quotidiano Libero, con i suoi commenti in merito al caso La Russa Jr. considerati sessisti. Alla domanda se farà ancora la trasmissione che gli è stata assegnata su Rai2, Facci ha risposto: “Perché non dovrei? Non ho intenzione di passare dalla parte del torto, sono quello di prima“.

“Tutto inventato pretestuosamente”

“È stato tutto inventato pretestuosamente e ha fatto di me carne da cannone – ha affermato – Sono polemiche che ieri riguardavano altre persone e domani altre ancora, è la lotta tra maggioranza e opposizione di questo Governo, non ho alcuna valutazione legata a questa cosa ridicola“.

