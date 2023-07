L'amministratore delegato: "Faremo di tutto per riprendere la trasmissione a novembre"

“Parlerò io in prima persona con i condomini dei palazzi di via Asiago per trovare una soluzione che consenta a novembre a Fiorello di riprendere la trasmissione. È una cosa che vogliamo fortemente”. Così l’ad Roberto Sergio durante la presentazione dei palinsesti Rai a Napoli. “Faremo di tutto perché possa accadere dopo un ulteriore straordinario ringraziamento a Rosario per quello che ha fatto”.

