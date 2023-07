L'ad: "Ci sono 30 nuovi programmi, abbiamo fatto un grande sforzo. E per Fiorello parleremo con i condomini di via Asiago"

Presentati a Napoli i palinsesti della Rai per la stagione televisiva 2023-24, la prima della nuova governance guidata dall’amministratore delegato Roberto Sergio, insediatasi da meno di due mesi. “In questi 53 giorni abbiamo messo in campo i palinsesti invernali. È stato molto complesso e faticoso, perché c’erano tempi ristretti e tante cose andavano gestite, tra cui alcuni dolorosi addii“, ha detto Sergio, aggiungendo: “Abbiamo fatto ripartire la macchina aziendale. Un grande sforzo per rinnovare e arricchire i palinsesti di contenuti. Ci sono 30 nuovi programmi, tanti talent in più. Abbiamo avuto il coraggio di farlo. Dimezzati gli appalti esterni. Stiamo per lanciare gli stati generali, obiettivo la digital media company e poi arrivare a una Factory Rai con i format che nascono in casa”.

“Vogliamo proseguire con Fiorello”

Sergio ha anche confermato l’intenzione della Rai di proseguire con il programma di Fiorello ‘Viva Rai2’, che però non è ancora in palinsesto, anche a causa delle rimostranze degli abitanti di via Asiago a Roma, disturbati dalla registrazione in presa diretta dello show nelle prime ore del mattino. “Un grazie particolare a Rosario Fiorello che ha realizzato un programma innovativo, uno show da prima serata alle 7 del mattino. Ancora non c’è in palinsesto anche se noi e Fiorello abbiamo voglia di proseguire ma siccome Via Asiago pur essendo una sede storica non è solo della Rai, ci sono i condomini con i quali cercheremo di parlare perché Fiorello è un uomo Rai e io lo voglio fortemente”, ha detto Sergio.

“Berlinguer aveva le sue ragioni”

Per quanto riguarda la scelta di Bianca Berlinguer di passare a Mediaset, Sergio ha detto: “Il tetto economico che abbiamo è un tema. Quindi aveva le sue ragioni a riguardo. Credo che volesse respirare aria nuova e avere nuovi spazi a disposizione”.

