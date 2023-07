Le parole dell'ad: "Avrebbe voluto fare una striscia quotidiana"

Quella di Bianca Berlinguer di lasciare la Rai è stata “una libera scelta“. È quanto ha spiegato l’amministratore delegato della tv pubblica Roberto Sergio durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai a Napoli. “Lei mi ha detto che da tempo si sentiva un po’ a disagio, che non voleva proseguire con la puntata unica del martedì, ma avrebbe voluto fare una striscia quotidiana. Tutto questo non era possibile in questo momento, quindi con dispiacere Bianca ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita e professionale”, le parole del dirigente Rai.

