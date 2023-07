Per la condutrice quasi fatto il passaggio a Mediaset

Bianca Berlinguer sta per lasciare la Rai dopo quasi 15 anni. A quanto apprende LaPresse la giornalista non è tornata indietro sulla sua decisione e avrebbe deciso di non proseguire la sua conduzione nel talk di Rai3, ‘Cartabianca‘, che proprio questa mattina è stato congelato dall’ad Rai, Roberto Sergio, che ha comunicato la decisione al cda di Viale Mazzini aggiungendo che “Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3“.

Il passaggio a Mediaset

Ma ora per la Berlinguer si aprono le porte di Mediaset. Il suo posto nell’azienda di Cologno – che domani presenta i nuovi palinsesti – dovrebbe essere quello della conduzione al mercoledì di ‘Controccorente Prima Serata‘ al posto di Veronica Gentili passata a ‘Le Iene‘.

La conferma di viale Mazzini e il ringraziamento

Bianca Berlinguer ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca. La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto.

La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata