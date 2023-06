E' tempo di bilanci in attesa della nuova tornata che vedrà qualche cambiamento importante

Uno dopo l’altro sta calando il sipario sulla stagione tv dei talk. Ed è tempo di bilanci in attesa della nuova tornata che vedrà qualche cambiamento importante nella squadra dei conduttori. Quest’anno la freccia in alto premia in Rai Bruno Vespa, che con i suoi ‘Cinque minuti‘ ha avuto una brillante idea che gli ha garantito un pubblico sempre superiore al 20% di share, tra i 3.5 e 4 milioni di spettatori a puntata. A Mediaset la leadership è di Paolo Del Debbio con ‘Dritto e Rovescio‘ su Rete4 che anche ieri – nonostante in concomitanza ci fosse la partita dell’Italia su Rai1 – ha tenuto il suo standard dell’8.4% di share con oltre 1.1 milioni di telespettatori.

Per quanto riguarda La7 la palma del migliore va divisa tra Giovanni Floris e Lilli Gruber. ‘DiMartedì‘ nella stagione 2022-2023 ha battuto nello scontro diretto il competitor ‘Cartabianca‘ 35 volte contro una vittoria della Berlinguer. Tra l’altro ‘Cartabianca’ quando ha ospitato Elly Schlein ha perso in sovrapposizione sia contro Pierluigi Bersani sia contro Luca e Paolo che ne facevano l’imitazione. Puntata con gli ascolti più alti di ‘diMartedì’ proprio l’ultima stagionale con la media del 9.8% di share e 1,437 mln di spettatori. La media della stagione di Floris è stata di 6,82% di share. Lilli Gruber ha avuto una stagione più che positiva, la sua Telekabul piace a chi sta all’opposizione. Nella puntata del 12 giugno – mentre sugli altri canali si andava a reti unificate per la scomparsa di Silvio Berlusconi – il controcanto di ‘Otto e Mezzo’ ha registrato una media di 2.185.000 spettatori (11.2%), ripetendosi il giorno dopo con 1.914.000 spettatori (10.3%).

Tornando a Mediaset va ricordata la buona tenuta di ‘Quarta Repubblica‘ con Nicola Porro, l’ottima stagione di ‘Mattino5’ e le campagne di Mario Giordano con ‘Fuori dal Coro‘. Mentre ci si aspettava di più da ‘Controcorrente‘, ‘Zona Bianca‘ e ‘Stasera Italia‘. Qui sono previsti cambiamenti. Con Porro che sembra destinato a prendere la fascia Access Prime Time al posto di Barbara Palombelli, con Veronica Gentili catapultata alle ‘Iene’. A ‘Controcorrente’ potrebbe arrivare al suo posto Myrta Merlino che ha salutato ‘L’Aria che Tira‘. A rimpiazzarla a La7 ci penserà David Parenzo.

Ma le novità più attese (e ancora nascoste) sono quelle riguardanti la Rai. Due dovrebbero essere i nuovi talk di Viale Mazzini. Uno in programma il lunedì in prima serata su Rai3 (visto che ‘Report’ viene spostato alla domenica) con probabilmente Nunzia De Girolamo in conduzione, l’altro su Rai2 il giovedì sera per il quale non è stato ancora sciolto il nodo della conduzione. Se non ci sarà una schiarita con Massimo Giletti (il suo ‘Non è l’Arena’ su La7 finché non è stato chiuso andava benissimo) potrebbe essere Salvo Sottile a prendere le redini del programma. Massimo Gramellini sembra intenzionato a passare a La7, al suo posto su Rai3 Serena Bortone, rimpiazzata a sua volta da un’altra conduttrice del pomeriggio di Rai1 (Paola Ferrari e Caterina Balivo i nomi che circolano più insistentemente). Su Rai3 la domenica pomeriggio ci sarà Monica Maggioni a sostituire Lucia Annunziata, mentre è confermato Marco Damilano con il suo spazio giornaliero su Rai3 che ha dato buoni risultati. È andata molto bene la ‘Vita in diretta’ di Alberto Matano su Rai1 che in estate darà il testimone alla coppia Semprini-De Girolamo. Sempre nella versione estiva dei palinsesti Tiberio Timperi darà il cambio a Massimiliano Ossini a ‘Unomattina’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata