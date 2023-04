L'attore e regista in occasione del lancio de 'Il Patriarca', nuova serie Mediaset

“Riprendere i Cesaroni? Ci penso tutti gli anni. Quella è una serie a cui sono molto affezionato. È stato sempre difficile riprenderla, perché la forza di quella serie erano le dinamiche familiari, mentre oggi quei ragazzi sono dei quarantenni, ma ci pensiamo spesso e non è detto che poi un’idea non possa venire“. Così l’attore e regista Claudio Amendola, in un’intervista a LaPresse in occasione del lancio de ‘Il Patriarca’, la nuova serie tv Mediaset in onda a partire da venerdì 14 aprile in prima serata su Canale 5.

