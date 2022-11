La ricostruzione della vicenda a dodici anni dal giorno della scomparsa , "Sulle tracce dell'assassino" in onda l'1 e l'8 dicembre alle 21:25

Per il ciclo ‘Nove Racconta’, a dodici anni dal giorno della scomparsa di Yara Gambirasio, Nove propone la docuserie in due parti “Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara” in onda l’1 e l’8 dicembre alle 21:25 in prima tv esclusiva sul Nove e disponibile in anteprima su discovery+. La ricostruzione parte proprio da quel tardo pomeriggio del 26 novembre 2010 quando la giovane tredicenne di Brembate scomparve e ripercorre tutte le fasi della terribile storia, la speranza di poterla ritrovare e portare a casa, il terribile ritrovamente del suo corpo e le ricerche dell’assassino.

